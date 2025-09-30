Adresár spoločností
Comcast
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

  • Greater Denver And Boulder Area

Comcast Manažér softvérového inžinierstva Platy v Greater Denver And Boulder Area

Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in Greater Denver And Boulder Area v Comcast sa pohybuje od $206K za year pre L4 do $278K za year pre L8. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Denver And Boulder Area dosahuje $265K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Comcast. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L4
Manager
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
Senior Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Manager II
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
Director
$243K
$198K
$6K
$39.5K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (15.00% ročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (40.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

