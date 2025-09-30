Adresár spoločností
Comcast
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater London Area

Comcast Softvérový inžinier Platy v Greater London Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater London Area v Comcast sa pohybuje od £54.6K za year pre II do £96.5K za year pre Principal Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater London Area dosahuje £73.7K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Comcast. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Engineer 1
I(Začiatočnícka úroveň)
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
II
£54.6K
£52.9K
£0
£1.7K
Engineer 3
III
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (15.00% ročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (40.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Výskumný vedec

Často kladené otázky

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Softvérový inžinier in Comcast in Greater London Area raggiunge una retribuzione totale annua di £106,505. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Comcast per il ruolo Softvérový inžinier in Greater London Area è £74,645.

Ďalšie zdroje