Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in United Kingdom v Comcast dosahuje £56.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Comcast. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
15%
ROK 1
15%
ROK 2
15%
ROK 3
15%
ROK 4
40%
ROK 5
V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:
15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (15.00% ročne)
40% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (40.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)