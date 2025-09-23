Adresár spoločností
Comcast
Mediánový Obchodný rozvoj kompenzačný balík in United States v Comcast dosahuje $285K za year.

Mediánový balík
Comcast
Business Development
Celkom za rok
$285K
Úroveň
-
Základný plat
$225K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$50K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
9 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Comcast?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (15.00% ročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (40.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU + Options

V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný rozvoj v Comcast in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $345,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Comcast pre pozíciu Obchodný rozvoj in United States je $265,000.

Ďalšie zdroje