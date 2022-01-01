Adresár Spoločností
Color Platy

Platový rozsah Color sa pohybuje od $114,425 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik na spodnom konci do $278,600 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Color. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $220K

Full-stack softvérový inžinier

Personálny nábor
Median $148K
Obchodný analytik
$144K

Dátový analytik
$114K
Dátový vedec
Median $171K
Produktový dizajnér
$134K
Produktový manažér
$206K
Manažér softvérového inžinierstva
$279K
Technický manažér programu
$236K
FAQ

