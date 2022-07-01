Adresár spoločností
Collectors
Collectors Platy

Platy Collectors sa pohybujú od $149,250 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér technických programov na spodnej hranici až po $450,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Collectors. Posledná aktualizácia: 10/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $179K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $450K
Marketing
$201K

Produktový manažér
$294K
Manažér technických programov
$149K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Collectors podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Collectors predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $450,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Collectors je $201,000.

