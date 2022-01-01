Adresár spoločností
Collective Health
Collective Health Platy

Platy Collective Health sa pohybujú od $65,325 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $502,500 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Collective Health. Posledná aktualizácia: 10/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $195K
Produktový manažér
Median $138K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $250K

Manažér obchodných operácií
$97.5K
Obchodný analytik
$65.3K
Dátový analytik
$88.4K
Dátový vedec
$124K
Finančný analytik
$149K
Produktový dizajnér
$170K
Predaj
$503K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Collective Health podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Collective Health predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $502,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Collective Health je $143,625.

