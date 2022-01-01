Adresár spoločností
Cognosante
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Cognosante Platy

Platy Cognosante sa pohybujú od $63,750 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnej hranici až po $128,156 pre Manažérsky konzultant na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cognosante. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Manažérsky konzultant
$128K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$63.8K
Softvérový inžinier
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Cognosante predstavuje Manažérsky konzultant at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $128,156. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cognosante je $115,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cognosante

Súvisiace spoločnosti

  • Huawei
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • Acumen Solutions
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje