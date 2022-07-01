Adresár spoločností
Cognira
Cognira Platy

Platy Cognira sa pohybujú od $9,768 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $104,475 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cognira. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

$160K

Dátový vedec
$104K
Ľudské zdroje
$9.8K
Softvérový inžinier
$73.5K

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Cognira is Dátový vedec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $104,475. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognira is $73,500.

