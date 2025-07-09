Adresár spoločností
Cognigy
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Cognigy Platy

Platy Cognigy sa pohybujú od $67,017 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $95,337 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cognigy. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Architekt riešení
Median $93.8K
Produktový manažér
$67K
Softvérový inžinier
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Cognigy is Softvérový inžinier at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $95,337. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognigy is $93,765.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cognigy

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • Flipkart
  • Google
  • Lyft
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje