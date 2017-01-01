Adresár spoločností
Cognigy
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Hlavné poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o spoločnosti Cognigy, čo môže byť užitočné pre ostatných (napr. tipy k pohovoru, výber tímov, jedinečná kultúra atď).
    • O spoločnosti

    Cognigy GmbH is a leading company in Conversational AI, specializing in AI-powered agents for enterprise contact centers. Their solutions enhance customer experiences and boost agent satisfaction.

    cognigy.com
    Webstránka
    2016
    Rok založenia
    180
    Počet zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Získajte overené platy do vašej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

    Odporúčané pozície

      Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cognigy

    Súvisiace spoločnosti

    • Spotify
    • Flipkart
    • Google
    • Lyft
    • Uber
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje