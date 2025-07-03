Adresár spoločností
Coditas Technologies
Coditas Technologies Platy

Platy Coditas Technologies sa pohybujú od $7,455 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $32,350 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Coditas Technologies. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Produktový dizajnér
$7.5K
Softvérový inžinier
$32.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Coditas Technologies predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $32,350. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Coditas Technologies je $19,903.

Ďalšie zdroje

