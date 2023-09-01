Adresár spoločností
Codemagic
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Codemagic Platy

Platy Codemagic sa pohybujú od $59,471 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zakladateľ na spodnej hranici až po $66,840 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Codemagic. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Zakladateľ
$59.5K
Projektový manažér
$66.8K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Codemagic predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $66,840. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Codemagic je $63,155.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Codemagic

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • SoFi
  • Intuit
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/codemagic/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.