Codecademy
Codecademy Platy

Platový rozsah Codecademy sa pohybuje od $32,609 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier in India na spodnom konci do $189,647 pre Marketing in United States na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Codecademy. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Obchodné operácie
$124K
Dátový vedec
$146K
Marketing
$190K

Produktový dizajnér
$161K
Produktový manažér
$119K
Personálny nábor
$168K
Softvérový inžinier
$32.6K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $187K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Codecademy je Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $189,647. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Codecademy je $153,263.

