CNOVA
CNOVA Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in France v CNOVA dosahuje €38.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CNOVA. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Celkom za rok
€38.4K
Úroveň
L2
Základný plat
€38.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v CNOVA?
+€50.6K
+€77.6K
+€17.4K
+€30.5K
+€19.2K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v CNOVA in France predstavuje ročnú celkovú odmenu €61,212. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CNOVA pre pozíciu Softvérový inžinier in France je €38,389.

Ďalšie zdroje