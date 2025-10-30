Adresár spoločností
CNA Insurance
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Aktuár

  • Všetky platy Aktuár

CNA Insurance Aktuár Platy

Mediánový Aktuár kompenzačný balík in United States v CNA Insurance dosahuje $155K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CNA Insurance. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Celkom za rok
$155K
Úroveň
Actuarial Consultant
Základný plat
$141K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v CNA Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Aktuár ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Aktuár v CNA Insurance in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $228,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CNA Insurance pre pozíciu Aktuár in United States je $151,700.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre CNA Insurance

Súvisiace spoločnosti

  • Palantir
  • Qualtrics
  • Medallia
  • FICO
  • Moelis & Company
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje