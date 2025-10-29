Adresár spoločností
CMR Surgical
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

CMR Surgical Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United Kingdom v CMR Surgical dosahuje £50.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CMR Surgical. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£50.3K
Úroveň
-
Základný plat
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v CMR Surgical?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v CMR Surgical in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £86,555. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CMR Surgical pre pozíciu Softvérový inžinier in United Kingdom je £46,476.

