Clickhouse
Clickhouse Softvérový inžinier Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Clickhouse. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemerná celková odmena

€131K - €152K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
€121K€131K€152K€169K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Clickhouse podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Clickhouse in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €169,174. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Clickhouse pre pozíciu Softvérový inžinier in Germany je €120,838.

