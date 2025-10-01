Adresár spoločností
Clearwater Analytics
Clearwater Analytics Softvérový inžinier Platy v Boise Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Boise Area v Clearwater Analytics dosahuje $125K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Clearwater Analytics. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
Celkom za rok
$125K
Úroveň
L2
Základný plat
$115K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Clearwater Analytics?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Prispieť

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Clearwater Analytics şirketindeki in Boise Area Softvérový inžinier pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $170,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Clearwater Analytics şirketinde Softvérový inžinier rolü in Boise Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $120,000 tutarındadır.

