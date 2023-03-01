Adresár Spoločností
CLEAResult
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

CLEAResult Platy

Platový rozsah CLEAResult sa pohybuje od $75,117 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojný inžinier na spodnom konci do $169,150 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CLEAResult. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Manažérsky konzultant
$149K
Strojný inžinier
$75.1K
Manažér programu
$81.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Softvérový inžinier
$156K
Architekt riešení
$169K
Technický manažér programu
$153K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

据报道，CLEAResult最高薪的职位是Architekt riešení at the Common Range Average level，年总薪酬为$169,150。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，CLEAResult的年总薪酬中位数为$150,960。

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre CLEAResult

Súvisiace spoločnosti

  • Flipkart
  • Spotify
  • Snap
  • Dropbox
  • Amazon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje