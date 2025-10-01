Adresár spoločností
Softvérový inžinier odmeňovanie in New York City Area v CLEAR sa pohybuje od $217K za year pre Software Engineer II do $353K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $223K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CLEAR. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Porovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Zobraziť 1 Viac úrovní
Porovnať úrovne

Zobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

30%

ROK 2

50%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti CLEAR podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (30.00% ročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (50.00% ročne)



Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v CLEAR in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $352,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CLEAR pre pozíciu Softvérový inžinier in New York City Area je $215,000.

