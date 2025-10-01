Softvérový inžinier odmeňovanie in New York City Area v CLEAR sa pohybuje od $217K za year pre Software Engineer II do $353K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $223K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CLEAR. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
20%
ROK 1
30%
ROK 2
50%
ROK 3
V spoločnosti CLEAR podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
30% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (30.00% ročne)
50% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (50.00% ročne)
