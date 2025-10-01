Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v CLEAR dosahuje ₹1.84M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CLEAR. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ROK 1
30%
ROK 2
50%
ROK 3
V spoločnosti CLEAR podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
30% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (30.00% ročne)
50% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (50.00% ročne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu