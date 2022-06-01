Adresár Spoločností
CLEAR
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

CLEAR Platy

Platový rozsah CLEAR sa pohybuje od $6,651 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $418,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CLEAR. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $418K
Produktový dizajnér
Median $188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Produktový manažér
Median $250K
Technický manažér programu
Median $200K
Manažér obchodných operácií
$72.4K
Zákaznícky servis
$42K
Dátový vedec
$201K
Marketing
$121K
Personálny nábor
$191K
Predaj
$6.7K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$113K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

20%

ROK 1

30%

ROK 2

50%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti CLEAR podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 20% nadobúda sa v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 30% nadobúda sa v 2nd-ROK (30.00% ročne)

  • 50% nadobúda sa v 3rd-ROK (50.00% ročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CLEAR je Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou kompenzáciou $418,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CLEAR je $191,453.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre CLEAR

Súvisiace spoločnosti

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje