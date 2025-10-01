Adresár spoločností
Clarivate Analytics
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Delhi Area

Clarivate Analytics Softvérový inžinier Platy v Greater Delhi Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Delhi Area v Clarivate Analytics dosahuje ₹915K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Clarivate Analytics. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
Celkom za rok
₹915K
Úroveň
L1
Základný plat
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Clarivate Analytics?

₹13.95M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Clarivate Analytics in Greater Delhi AreaSoftvérový inžinier职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹1,644,655。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Clarivate Analytics in Greater Delhi AreaSoftvérový inžinier职位的年度总薪酬中位数为₹914,804。

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Clarivate Analytics

Súvisiace spoločnosti

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje