Clarivate Analytics
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Dátový vedec Platy v Greater Barcelona Area

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Greater Barcelona Area v Clarivate Analytics dosahuje €71.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Clarivate Analytics. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Celkom za rok
€71.3K
Úroveň
Senior
Základný plat
€64K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€7.3K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Clarivate Analytics?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area predstavuje ročnú celkovú odmenu €77,416. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Clarivate Analytics pre pozíciu Dátový vedec in Greater Barcelona Area je €72,692.

