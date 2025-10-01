Adresár spoločností
Clari
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • San Francisco Bay Area

Clari Softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Clari sa pohybuje od $135K za year pre L1 do $364K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $190K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Clari. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Software Engineer 1(Začiatočnícka úroveň)
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
Software Engineer 2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
Senior Software Engineer
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
Staff Software Engineer
$224K
$211K
$12.6K
$0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Clari podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Clari podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Clari in San Francisco Bay AreaSoftvérový inžinier职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$363,757。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Clari in San Francisco Bay AreaSoftvérový inžinier职位的年度总薪酬中位数为$190,000。

