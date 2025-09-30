Adresár spoločností
Clari
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Seattle Area

Clari Softvérový inžinier Platy v Greater Seattle Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Seattle Area v Clari dosahuje $209K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Seattle Area dosahuje $182K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Clari. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Software Engineer 1(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Staff Software Engineer
$209K
$186K
$23.4K
$0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Clari podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Clari in Greater Seattle Area sits at a yearly total compensation of $251,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Softvérový inžinier role in Greater Seattle Area is $182,000.

