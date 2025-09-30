Adresár spoločností
CitiusTech
CitiusTech Softvérový inžinier Platy v United States

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v CitiusTech dosahuje $87K za year pre Software Engineer I. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $86K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v CitiusTech?

Často kladené otázky

Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CitiusTech Softvérový inžinier pozīcijai in United States, ir $86,000.

