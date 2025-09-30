Softvérový inžinier odmeňovanie in United Kingdom v Citadel sa pohybuje od £197K za year pre L1 do £300K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United Kingdom dosahuje £286K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Citadel. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
