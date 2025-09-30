Adresár spoločností
Citadel
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  Singapore

Citadel Softvérový inžinier Platy v Singapore

Softvérový inžinier odmeňovanie in Singapore v Citadel dosahuje SGD 238K za year pre L2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Singapore dosahuje SGD 224K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Citadel. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
(Začiatočnícka úroveň)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
SGD 211K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Citadel?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Systémový inžinier

Kvantitatívny vývojár

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Citadel in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 268,093. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Softvérový inžinier role in Singapore is SGD 223,694.

