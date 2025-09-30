Adresár spoločností
Citadel
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • New York City Area

Citadel Softvérový inžinier Platy v New York City Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in New York City Area v Citadel sa pohybuje od $408K za year pre L1 do $643K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $570K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Citadel. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
(Začiatočnícka úroveň)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Citadel?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Systémový inžinier

Kvantitatívny vývojár

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Citadel in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $875,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Citadel pre pozíciu Softvérový inžinier in New York City Area je $500,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Citadel

Súvisiace spoločnosti

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje