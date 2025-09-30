Softvérový inžinier odmeňovanie in New York City Area v Citadel sa pohybuje od $408K za year pre L1 do $643K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $570K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Citadel. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
