Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Chicago Area v Citadel sa pohybuje od $290K za year pre L1 do $553K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Chicago Area dosahuje $400K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Citadel. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
