Citadel
Citadel Dátový vedec Platy v Hong Kong (SAR)

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Citadel. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

HK$160K



Aké sú kariérne úrovne v Citadel?

Zahrnuté pozície

Kvantitatívny výskumník

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Dátový vedec at Citadel in Hong Kong (SAR) sits at a yearly total compensation of HKHK$386,831. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Dátový vedec role in Hong Kong (SAR) is HKHK$300,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Citadel

