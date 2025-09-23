Adresár spoločností
Citadel
Citadel Dátový analytik Platy

Mediánový Dátový analytik kompenzačný balík in United States v Citadel dosahuje $370K za year.

Mediánový balík
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Celkom za rok
$370K
Úroveň
Analyst
Základný plat
$240K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$130K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
10 Roky
$160K

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Citadel in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $515,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Citadel pre pozíciu Dátový analytik in United States je $305,000.

