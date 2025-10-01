Adresár spoločností
  • Platy
  • Hardvérový inžinier

  • Všetky platy Hardvérový inžinier

  • Greater Boston Area

Cisco Hardvérový inžinier Platy v Greater Boston Area

Hardvérový inžinier odmeňovanie in Greater Boston Area v Cisco dosahuje $298K za year pre Grade 12. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Boston Area dosahuje $215K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Cisco podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Hardvérový inžinier at Cisco in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $363,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Hardvérový inžinier role in Greater Boston Area is $220,000.

