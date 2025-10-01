Adresár spoločností
Cisco
Cisco Dátový vedec Platy v San Francisco Bay Area

Dátový vedec odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Cisco sa pohybuje od $126K za year pre Grade 6 do $331K za year pre Grade 12. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $215K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cisco. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
Zobraziť 3 Viac úrovní
$160K

Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Cisco podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Cisco in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $331,333. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cisco pre pozíciu Dátový vedec in San Francisco Bay Area je $215,000.

