Cisco Dátový vedec Platy v Greater Bengaluru

Dátový vedec odmeňovanie in Greater Bengaluru v Cisco sa pohybuje od ₹3.28M za year pre Grade 8 do ₹7.02M za year pre Grade 11. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹3.33M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cisco. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.28M
₹2.71M
₹382K
₹190K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 3 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Cisco podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Cisco in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹8,213,580. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cisco pre pozíciu Dátový vedec in Greater Bengaluru je ₹3,325,313.

