Cisco
  • Platy
  • Obchodné operácie

  • Všetky platy Obchodné operácie

  • San Francisco Bay Area

Cisco Obchodné operácie Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Obchodné operácie kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Cisco dosahuje $175K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cisco. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Celkom za rok
$175K
Úroveň
hidden
Základný plat
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cisco?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Cisco podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodné operácie v Cisco in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $355,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cisco pre pozíciu Obchodné operácie in San Francisco Bay Area je $182,700.

Ďalšie zdroje