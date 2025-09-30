Adresár spoločností
Cirrus Logic
Cirrus Logic Hardvérový inžinier Platy v Edinburgh Metro Area

Mediánový Hardvérový inžinier kompenzačný balík in Edinburgh Metro Area v Cirrus Logic dosahuje £82.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cirrus Logic. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Celkom za rok
£82.5K
Úroveň
L3
Základný plat
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Roky v spoločnosti
8 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cirrus Logic?

£121K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Zahrnuté pozície

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area predstavuje ročnú celkovú odmenu £152,372. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cirrus Logic pre pozíciu Hardvérový inžinier in Edinburgh Metro Area je £68,905.

Ďalšie zdroje