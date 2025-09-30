Adresár spoločností
Cirrus Logic
Cirrus Logic Elektrotechnický inžinier Platy v Greater Austin Area

Mediánový Elektrotechnický inžinier kompenzačný balík in Greater Austin Area v Cirrus Logic dosahuje $250K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cirrus Logic. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Celkom za rok
$250K
Úroveň
L6
Základný plat
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
21 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cirrus Logic?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Elektrotechnický inžinier ve společnosti Cirrus Logic in Greater Austin Area představuje roční celkovou odměnu $308,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Cirrus Logic pro pozici Elektrotechnický inžinier in Greater Austin Area je $175,000.

Ďalšie zdroje