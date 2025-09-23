Adresár spoločností
CircleCI
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

CircleCI Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v CircleCI sa pohybuje od CA$167K za year pre E2 do CA$184K za year pre E4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$187K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CircleCI. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
CA$225K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti CircleCI podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v CircleCI in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$248,992. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CircleCI pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$171,241.

