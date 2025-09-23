Adresár spoločností
Priemerné Obchodný rozvoj celkové odmeňovanie in United States v CircleCI sa pohybuje od $165K do $235K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CircleCI. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Priemerná celková odmena

$189K - $221K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$165K$189K$221K$235K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti CircleCI podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný rozvoj v CircleCI in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $235,169. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CircleCI pre pozíciu Obchodný rozvoj in United States je $164,819.

