Circle Logistics
Circle Logistics Platy

Platy Circle Logistics sa pohybujú od $22,425 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Operácie zákazníckeho servisu na spodnej hranici až po $85,425 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Circle Logistics. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Operácie zákazníckeho servisu
$22.4K
Dátový analytik
$50.3K
Dátový vedec
$50.3K

Softvérový inžinier
$70.4K
Manažér technických programov
$85.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Circle Logistics predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $85,425. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Circle Logistics je $50,250.

