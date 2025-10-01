Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Boston Area v Cimpress sa pohybuje od $119K za year pre PR1 do $216K za year pre PR4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Boston Area dosahuje $142K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cimpress. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Cimpress podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)