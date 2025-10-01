Adresár spoločností
Cimpress
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Bengaluru

Cimpress Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Cimpress sa pohybuje od ₹1.31M za year pre PR1 do ₹4.11M za year pre PR3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹2.07M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cimpress. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
PR1
(Začiatočnícka úroveň)
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Cimpress podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Cimpress in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,113,324. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cimpress pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Bengaluru je ₹2,072,952.

Ďalšie zdroje