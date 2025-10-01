Adresár spoločností
Cimpress
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Produktový manažér Platy v Mumbai Metropolitan Region

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in Mumbai Metropolitan Region v Cimpress dosahuje ₹5.65M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cimpress. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Celkom za rok
₹5.65M
Úroveň
PR3
Základný plat
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cimpress?

₹13.94M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Cimpress podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Produktový manažér at Cimpress in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹11,527,837. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Produktový manažér role in Mumbai Metropolitan Region is ₹5,647,991.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cimpress

Súvisiace spoločnosti

  • Accenture
  • AT&T
  • Capital One
  • Citi
  • Verizon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje