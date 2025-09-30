Adresár spoločností
Ciklum
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Wroclaw Metropolitan Area

Ciklum Softvérový inžinier Platy v Wroclaw Metropolitan Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Wroclaw Metropolitan Area v Ciklum dosahuje PLN 324K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Wroclaw Metropolitan Area dosahuje PLN 264K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ciklum. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 324K
PLN 324K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Ciklum?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Ciklum in Wroclaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 386,759. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciklum for the Softvérový inžinier role in Wroclaw Metropolitan Area is PLN 263,995.

Ďalšie zdroje