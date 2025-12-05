Adresár spoločností
Cigna
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Business analytik

  • Všetky platy Business analytik

Cigna Business analytik Platy

Business analytik odmeňovanie in United States v Cigna sa pohybuje od $84.5K za year pre Senior Analyst do $168K za year pre Senior Advisor. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $85K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cigna. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Zobraziť 3 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Cigna podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Business analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v Cigna in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $168,362. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cigna pre pozíciu Business analytik in United States je $103,500.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cigna

Súvisiace spoločnosti

  • Optum
  • CVS Health
  • Humana
  • Aetna
  • Amwell
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.