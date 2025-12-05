Adresár spoločností
Cigna
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Účtovník

  • Všetky platy Účtovník

Cigna Účtovník Platy

Priemerné Účtovník celkové odmeňovanie in United States v Cigna sa pohybuje od $93.8K do $133K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cigna. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$106K - $121K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$93.8K$106K$121K$133K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 2 ďalších Účtovník príspevkovs v spoločnosti Cigna na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Cigna podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Účtovník ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Účtovník v Cigna in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $133,340. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cigna pre pozíciu Účtovník in United States je $93,790.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Cigna

Súvisiace spoločnosti

  • Optum
  • CVS Health
  • Humana
  • Aetna
  • Amwell
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.