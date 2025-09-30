Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Ciena sa pohybuje od $114K za year pre P1 do $204K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $130K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ciena. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Ciena podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
