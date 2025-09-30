Adresár spoločností
Ciena
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • United States

Ciena Softvérový inžinier Platy v United States

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Ciena sa pohybuje od $114K za year pre P1 do $204K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $130K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ciena. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
(Začiatočnícka úroveň)
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Ciena podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Často kladené otázky

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Softvérový inžinier در Ciena in United States برابر کل دستمزد سالانه $204,210 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ciena برای نقش Softvérový inžinier in United States برابر $130,000 است.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Ciena

Súvisiace spoločnosti

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje